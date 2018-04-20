Spor Toto 1. Ligde Altınordu, sahasında Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek play-off yarışında önemli bir galibiyet aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan Altınordu - Manisaspor maçı ile başladı. Altınordu, küme düşmesi daha önceden kesinleşen Manisaspor'u 3-0 yenerek play-off yarışında kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Play-off potası içinde yer alan ve Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mirkan Aydın, 24. dakikada Mehmet Uçar ve 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

ALTINORDU PUANINI 52 YAPTI

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 52 yapıp 6. sırada yer aldı. Manisaspor ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftada Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Manisaspor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada