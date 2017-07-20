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Altınordu, Transfer Ettiği Futbolcunun Sözleşmesini Yırtıp Attı
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Altınordu, transfer ettiği futbolcunun sözleşmesini yırtıp attı

ALTINORDU, TRANSFER ETTİĞİ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİNİ YIRTIP ATTI

1. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer ettiği Murat Uçar'ı, Eskişehirspor'un zor durumu nedeniyle sözleşmesini yırtarak eski kulübüne gönderdi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Altınordu, Transfer Ettiği Futbolcunun Sözleşmesini Yırtıp Attı(6/10)2

Yeni sezon öncesi Arif, Yusuf Abdioğlu, Sinan, Hasan Kabze gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Altınordu transferde şu ana kadar sadece Eskişehirsporlu Murat Uçar'ı renklerine bağlarken, resmi sözleşme imzaladığı bu futbolcudan da vazgeçmek zorunda kaldı. Transfer yasağını kaldıramayan Eskişehirspor yönetimi, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak mevcut kadroyu koruyamamaları halinde yeni sezonda büyük sıkıntı yaşayacaklarını belirtip, Murat'ın transferinden vazgeçmelerini istedi. Rakiplerini zor durumda bırakmak istemeyen Özkan, Erzurum kampına katılıp takımla 10 gün antrenman yapan 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesini yırtıp, kulübüne dönmesini sağladı.

ESKİŞEHİRSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Eskişehirspor yönetimi, Altınordu'nun yanı sıra Ofoedu ile anlaşan Elazığspor ve Kaan Kanak'ı renklerine bağlayan Evkur Yeni Malatyaspor kulüplerinden de iki futbolcuyu geri göndermelerini istedi. Elazığ ve Evkur Yeni Malatyaspor yönetimleri bu ricayı kırmayıp, söz konusu oyuncuların transferinden vazgeçti. Bu gelişmelerin ardından Eskişehirspor yönetimi, resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak her üç kulübe de teşekkür etti.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Altınordulu yönetici ve teknik adamlar ise, hiçbir transferin iki büyük camianın dostuluğundan önemli olmadığını belirterek, "Eskişehirspor gibi Türk futbolunun en önemli kulüplerinden birine zor günlerinde yardımcı olmak bizim için bir görevdir. Bundan sonra da her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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