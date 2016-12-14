ALTINORDULU MİNİK FUTBOLCULARA XAVİ SÜRPRİZİ
"TRI Series Cup" için Katar'da bulunan Altınordu 11 ve 12 yaş altı takımı futbolcularının İspanyol futbolcu Xavi Hernandez ile tanıştığı bildirildi.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Xavi'nin Altınordu'nun kamp yaptığı Doha'daki Torch Otel'e geldiği belirtildi. Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Xavi'nin Altınordu Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk aracılığıyla çocuklarla sohbet ettiği, yıldız futbolcunun sempatik tavırlarıyla çocuklara sıcak davrandığı belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altınordu Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, alt yaş grupları için uluslararası turnuvaların çok önemli olduğunu belirtti.
kaynak:fanatik
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