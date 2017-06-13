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alzheimer'ın en büyük düşmanı bulundu!

ALZHEİMER'IN EN BÜYÜK DÜŞMANI BULUNDU!

Bol miktarda yeşil sebze ve meyve, balık ve zeytinyağının tercih edildiği kompleks karbonhidratlar ve kuru baklagiller ağırlıklı beslenin

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Alzheimer'ın En Büyük Düşmanı Bulundu!(9/10)11


Ülkemizde tahmini 600.000 Alzheimer hastası yaşıyor. Bunun tüm ülkeye oranı yaklaşık yüzde 0,8. Çevremizde her üç kişiden birisinin unutkanlık şikayetinden muzdarip olduğu düşünüldüğünde, Alzheimer hastalığı dışındaki unutkanlık sebeplerinin çok daha yaygın olduğu anlaşılıyor.



ZİHNİMİZİ DÜZENE ALIŞTIRMAZSAK...



"Çok hızlı yaşayıp, hızlı tükettiğimiz bir dünya düzeni içerisindeyiz ve aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışıyoruz" diyen Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya, bunları belli bir düzen dahilinde yapmadığımızı, zihnimizi düzene alıştırmazsak ve belli bir rutin oluşturmazsak unutkanlığın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.



Belli bir plan dahilinde hareket etmediğimizde işin içerisine kaygı faktörünün de gireceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sarıkaya, "Öyle ki kaygı belleği en çok etkileyen faktörlerden birisidir. Bir işi endişe ile tamamlamaya çalıştığınızda mutlaka bir şeyler eksik kalır" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:habertürk








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