Youtuber olmak isteyen sevimli çocuk, kameranın karşısına geçerek babasının tıraş makinesiyle saçını kesmeye başladı. Yanlışlıkla saçını kökten kesen çocuğun şaşkınlığı ve sevimli tepkileri sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Yayınladığı video sayesinde, planladığı şekilde olmasa da internet fenomeni olmayı başardı.

Kaynak: haberinburada