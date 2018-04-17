Hatay Valiliği Amanos dağlarında düzenlenen operasyonlarda 20 Kasım 2017 - 16 Nisan 2018 arasında aralarında lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Payas ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alanın hava desteği ile ateş altına alınması sonucu iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, teröristlerin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

5 AYLIK OPERASYONDA TERÖRE BÜYÜK DARBE VURULDU

Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak 20 Kasım 2017 - 16 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen hava destekli operasyonlarda terör yapılanmasına büyük darbe vurulduğu vurgulandı.

ÜST DÜZEY 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle yapılan dünkü operasyonla birlikte, 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 6 Nisan 2018'de Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde kırmızı listede yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet, mavi listede yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, turuncu listede yer alan 'Rızgar Amanos' kod adlı Ahmet Uçar, gri listede yer alan 'Ahmet Redur' kod adlı M. Emin Arı, gri listede yer alan 'Demhat' kod adlı İsmail Özdemir ve yine gri listede yer alan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ'ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

Kaynak: haberinburada