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Amanoslar'da İha'ların Tespit Ettiği 8 Terörist Öldürüldü
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Amanoslar'da İHA'ların Tespit Ettiği 8 Terörist Öldürüldü

AMANOSLAR'DA İHA'LARIN TESPİT ETTİĞİ 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hatay Amanos Dağları'nda İHA ve SİHA'lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terörist öldürüldü.

Tarih : 06 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Amanoslar'da İha'ların Tespit Ettiği 8 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağları'nda tespit edilen bir grup PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.

HAVA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde SİHA ve İHA'lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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