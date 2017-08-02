

Aracın genel özelliklerine bakacak olursak, yeni nesil bluemotion teknolojili 3.0 litre tubo dizel V6 motoru 224 beygir ve165 kW güç ve550 Nm tork üretiyor. Ayrıca 0'dan 100 km‘ye sadece 7.9 saniyede çıkıyor aracın ağrılığına ve boyutuna baktığımızda müthiş bir performans. Yakıt tüketimine gelirsek yeni Amarok fabrika verilerine göre şehir içinde 100 km‘de 8.6 lt şehir dışında 7.3 lt ve ortalamada7.8 lt yakıt tüketiyor.Yakıt deposu ise 80 lt alıyor. Genellikle off-road içinde kullanılan bu araçta tabiki dört tekeri güçlendirme sistemine (4WD) ve 8 vitesli otomatik şanzıman var. Yine fabrika çıkış verilerine göre aracın ibresi maksimum 192 km/s‘i görüyor.



Son olarak araçta standart olarak 4 köşe-ön ve arka park sensörü ve 18 inclik jantlar var. Kabin içine bakarsak6.3 inclik apple ve android destekli sürücü multimedya sistemi, 4 adet 12 voltluk usb şarj yuvası var.



İşte 2017 Volkswagen Amarok V6 TDI550 4×4'ün satış fiyatları:



Volkswagen Amarok V6 TDI550 4×4 Sportline – otomatik – $55,490



Volkswagen Amarok V6 TDI550 4×4 Highline – otomatik – $59,990



Volkswagen Amarok V6 TDI550 4×4 Ultimate – otomatik– $67,990



Yeni Amarok'un ülkemizdeki ortalama satış fiyatı ise malum döviz farkı ve vergiler nedeniyle140.00 TL civarında.















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