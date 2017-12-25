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Amatör maçta kartopu gerginliği! Polisler güçlükle araya girdi

AMATÖR MAÇTA KARTOPU GERGİNLİĞİ! POLİSLER GÜÇLÜKLE ARAYA GİRDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oynanan amatör küme futbol maçında, konuk takım Simav Savcılarspor'un futbolcuları kendilerine küfür eden rakip takımın taraftarı kar topu fırlattı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Amatör Maçta Kartopu Gerginliği! Polisler Güçlükle Araya Girdi(5/10)1

Kütahya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Tavşanlı Gençlikspor ile Simav Savcılarspor karşılaşması Tavşanlı Karakova Sahası'nda oynandı.

POLİSLER FUTBOLCULARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Orta hakemliği Adem Karabulut'un yaptığı karşılaşmanın sonlarına doğru 2-0 yenik durumda olan Simav Savcılarsporlu futbolcular, tel örgülerin arkasından kendilerine küfür ettikleri öne sürdükleri rakip takımın taraftarlarıyla tartıştı. Futbolcular, tel örgülerin arkasında duran taraftarlara doğru yerden aldıkları karlardan kartopu yapıp attı. Simav Savcılarspor futbolcuları polisler ve rakip takımın futbolcuları güçlükle sakinleştirdi.

Maçın hakemi Adem Karabulut, taraftarlarla tartışan Simav Savcılarsporlu Kemal Temur'u kırmızı kartla oyundan attı. Karşılaşma, Tavşanlı Gençlikspor'un 2-0 galibiyeti ile bitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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