Yakın zamanda kendi kargo sistemini hayata geçirmek için 40 adet kargo uçağı kiralayan Amazon, bu seferde kargo ücretlerini olabildiğince aşağı çekmenin planlarını yapıyor.



Yakın zamanda kendi kargo sistemini hayata geçirmek için 40 adet kargo uçağı kiralayan Amazon, bu seferde kargo ücretlerini olabildiğince aşağı çekmenin planlarını yapıyor.



Birçok firma piyasa koşullarındaki rekabette avantajlı konuma geçmek ve maliyetleri düşürmek adına farklı stratejiler geliştirmenin peşine gidiyor. Bu doğrultuda ABD menşeili Amazon, yakın zamanda 40 adet kargo uçağı kiralayaraka kendi kargo ağını kurmuştu. Bu işlemin sonucunda düşen maliyetler yöneticiler tarafından memnunşyetle karşılanmıştı. Şimdi de Amazon maliyetleri en düşük düzeye çekmenin planlarını yapıyor.



Şirket yöneticileri kargo şirketlerinin ağırlıktan ziyade hacimle ilgilenmeye başlamasının farkına varmasının ardından nakliye ücretlerini düşürmek için hafif ama hacmi büyük olan ürünleri uçakla ulaştırırken diğer ürünler için tırlarla kargolama gerçekleştiriyor.



Halihazırda 10 havaalanına uçan Amazon, az hava trafiğine sahip ve düz arazide olan havaalanlarına teslimat yapmayı uygun görüyor. Bu tercihin nedeni ise müşterilerin günün her saatinde alışveriş yapmasını sağlayarak teslimatlarına hemen ulaşmasını sağlamak.



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