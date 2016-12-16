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amazon prime video türkiye'de!

AMAZON PRİME VİDEO TÜRKİYE'DE!

Geçtiğimiz günlerde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon bugün de film hizmetini ülkemizde kullanıma sundu. Yüzlerce ülkede aynı anda yayına başlayan platformun detayları haberimizde.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:35
Puan Ver : Amazon Prime Video Türkiye'de!(6/10)3


Geçtiğimiz günlerde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon bugün de film hizmetini ülkemizde kullanıma sundu. Yüzlerce ülkede aynı anda yayına başlayan platformun detayları haberimizde.



 



Birkaç ay önce ülkemizde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan dünyanın en büyük ücretli video içerik platformu Netflix ülkemizde oldukça popüler bir konuma gelmişti. Netflix'in gelişiyle birlikteyse diğer servislerin ülkemize ne zaman geleceği konuşulmaya başladı.



Nexflix'in en büyük rakiplerinden olan Amazon Prime Video resmi olarak ülkemizde hizmet vermeye başladı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte 200'den fazla ülkede hizmet vermeye başladığını duyurdu. 200 ülke arasında yer alan Türkiye'de de firma resmi olarak hizmet vermeye başladı. Arayüzü henüz Türkçeleştirilmemiş olan Prime Video, Türkçe içerikleri ise özel bir kategoride toplamış.



Türkçe İçerikler Var



Türkçe içeriklerin özelleştirilerek toplandığı sistemde henüz çok fazla yerelleştirilmiş içeriğin bulunmadığını söyleyebiliriz. Netflix'in ülkemize gelişini hatırlayacak olursak servis ilk olarak tamamen İngilizce arayüz ve yerelleştirilmiş içerik olmadan gelmişti. Yaklaşık 1 yıl sonra da Türkçe arayüz ve içerikler ile hizmet vermeye başlamıştı. Büyük ihtimalle Amazon Prime Video'da da benzer  bir durum ile karşılaşacağız.



Amazon.de üzerinden Türkçe hizmet vermeye ve Türkiye'ye kampanya dahilinde ücretsiz kargo ile ürün göndermeye başlayan şirketin video servisini de ülkemizde devreye alması Türkiye'ye yatırımlar yapmaya devam edeceğini gösteriyor.



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