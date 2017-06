2014 yılında çıkardığı Fire telefonlar ile istediğini alamayan Amazon, bu alanda şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. Bu kez de Ice telefonlar geliyor.



Bildiğiniz gibi Amazon son yıllarda akıllı telefon pazarında da şansını deniyor. Şirket 2014 yılında Fire adını taşıyan ilk akıllı telefon serisini satışa çıkarmıştı. Ancak şirketin akıllı telefon pazarındaki bu ilk denemesi pek de başarılı olmadı. Bu hayal kırıklığının ardından birkaç yıl ara veren şirket, bu pazara geri dönmeye hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji devi, çok yakında Ice adını taşıyan yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor.



Amazon'un bu yeni telefonu Fire serisinin aksine Android işletim sistemini kullanacak. Ayrıca daha uygun fiyatlı olacak. Şirket böylece Fire serisiyle çekemediği kullanıcıları Ice serisi ile çekmeyi umuyor. Telefon için hazırlanan prototipleri gören kaynaklara göre telefonun ekranı 5.2 – 5.5 inç arası bir boyuta sahip olacak. Snapdragon 435 işlemci kullanacak telefonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunacak. Özelliklerinden de 5.2 – 5.5” in size and Snapdragon 435 chipsets. The memory combo would be 2 GB RAM + 16 GB storage.



iOS 11 bu sonbaharda hazır olacak