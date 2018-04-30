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Ambulans Tır'a Çarptı! Feci Kazada Sağlık Görevlisi Can Verdi
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Ambulans TIR'a çarptı! Feci kazada sağlık görevlisi can verdi

AMBULANS TIR'A ÇARPTI! FECİ KAZADA SAĞLIK GÖREVLİSİ CAN VERDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada yaralanan 3 sağlık görevlisinden 1'i hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Ambulans Tır'a Çarptı! Feci Kazada Sağlık Görevlisi Can Verdi(8/10)4

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılardan Esma Başkurt (24), ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

AMBULANS TIR'A ARKADAN ÇARPTI

İzmir- Çanakkale yolu Çaltıdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir'den Bergama yönüne giden Hazal Meral yönetimindeki ambulans, Fahri A.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulanstaki sağlık personelleri Hazal Meral, Sema Öksüz ve Esma Başkurt yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN SAĞLIK GÖREVLİSİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Torbalı'ya hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgeleri olan Şakran'a döndükleri öğrenilen sağlık ekibinden yaralı Hazal Meral ve Sema Öksüz, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Başkurt ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Esma Başkurt'un cenazesinin memleketi Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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