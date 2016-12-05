

Balıkesir'in Havran ilçesinde geçirdiği kazanın ardından ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibine tabancayla rastgele ateş açtı.







Havran 112 Acil Servis ekibi, Balıkesir-Edremit karayolunda trafik kazası meydana geldiği ihbarı üzerine kaza yerine gitti. Motosikletiyle kaza geçiren R.D'ye (56) ilk müdahaleyi yapan ekip, yaralıyı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı.







Bu sırada, alkollü olduğu öne sürülen R.D'nin üzerindeki silahı çıkardığını fark eden ekip, yaralıyı ambulansa kilitledi.







Ambulanstan silahıyla rastgele ateş açan şüpheli, olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alındı.







kaynak:milliyet