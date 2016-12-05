Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

ambulansa alınan yaralıdan 112 ekibine silahlı saldırı

AMBULANSA ALINAN YARALIDAN 112 EKİBİNE SİLAHLI SALDIRI

Balıkesir'de geçirdiği kazada yaralanmasının ardından ambulansa alınan motosiklet sürücüsü, kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekibine tabancayla rastgele ateş açtı. Sağlık personelinin ambulansa kilitlediği sürücü gözaltına alındı

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:03
Puan Ver : Ambulansa Alınan Yaralıdan 112 Ekibine Silahlı Saldırı(10/10)10


Balıkesir'in Havran ilçesinde geçirdiği kazanın  ardından ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibine  tabancayla rastgele ateş açtı.



    Havran 112 Acil Servis ekibi, Balıkesir-Edremit karayolunda trafik  kazası meydana geldiği ihbarı üzerine kaza yerine gitti. Motosikletiyle kaza  geçiren R.D'ye (56) ilk müdahaleyi yapan ekip, yaralıyı hastaneye götürmek üzere  ambulansa aldı.



    Bu sırada, alkollü olduğu öne sürülen R.D'nin üzerindeki silahı  çıkardığını fark eden ekip, yaralıyı ambulansa kilitledi.



    Ambulanstan silahıyla rastgele ateş açan şüpheli, olay yerine gelen  güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ambulansa  Alınan  Yaralıdan  112  Ekibine  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER