AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 6 CAN YOK OLDU!
Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis kazaya sebep olan aracın peşine düştü.
Kayseri'de gece saatlerinde yaşanan kazada Kayseri- Malatya karayolu Nalçık Bulvarı üzerinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
BİR ARABA SIKIŞTIRDI, BİR AİLE YOK OLDU
Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpıştı.
Mustafa Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
POLİS KAZAYA SEBEP OLAN ARACIN PEŞİNDE
Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.
Kaynak: haberinburada
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