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amca kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

AMCA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir çift marketten çıktıkları esnada amcaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda kadın hayatını kaybederken, kocası ise ağır yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Amca Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı(9/10)8


Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı ilçe merkezi Uzun Çarşıda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda Yunus (44), Gönül Eryeğen (36) çifti yanlarına 9 yaşındaki ismi henüz öğrenilmeyen çocuklarını da alarak gezmeye çıktı.



İddialara göre, çift bir alışveriş merkezin market harcı gördükten sonra dışarı çıktıkları sırada Gönül Eryeğen'in amcası N.Ç. ile karşılaştı. Amca N.Ç., iddialara göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tabancası ile çiftin üzerine ateş açmaya başladı. Çiftin üzerine 5 el ateş eden amca N.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.



 



kaynak:sabah








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