Ameliyat Sırasında Masa Çökünce Kafasını Çarpan Hasta Hayatını Kaybetti
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Ameliyat Sırasında Masa Çökünce Kafasını Çarpan Hasta Hayatını Kaybetti

AMELİYAT SIRASINDA MASA ÇÖKÜNCE KAFASINI ÇARPAN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında kocası ölen kadın ameliyata alındı. Kadın ameliyat sırasında masa çökünce kafasını zemine çarparak hayatını kaybetti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 03:20
Puan Ver : Ameliyat Sırasında Masa Çökünce Kafasını Çarpan Hasta Hayatını Kaybetti(7/10)3

Hindistan'da trafik kazasında koca hayatını kaybederken karısı hastaneye kaldırıldı. Omuriliği ameliyatı sırasında ameliyat masası çökünce kadın hayatını kaybetti. Ameliyatı yapan doktorun parmağı kırıldı.

KOCASI KAZADA ÖLDÜ, KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan yüksek prestijli bir hastanede, trafik kazası sonrası ağır yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

POZİSYONU DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİNCE MASA KIRILDI

Patna tıp fakültesi hastanesinde kocasının öldüğü kaza sonrası omuriliğinden ameliyat olan Ansari Khatoon isimli kadın, ameliyat esnasında pozisyonu değiştirilmek istenince ağırlığa dayanamayan ameliyat masası kırıldı.

KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN DOKTORUN PARMAĞI KIRILDI

Yere düşen kadın kafasını sert zemine vurunca hayatını kaybetti. Parmağı kırıldığı için ameliyatı kesmek zorunda kalan doktor Charturvedi, durumu hastane yönetimine bildirdi.

Çarpmanın etkisi ile kafasından yaralanan kadına başka doktorlar müdahale etti ama kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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