AMELİYATLA KADIN OLAN SELİN CİĞERCİ, FUTBOLCU SEVGİLİSİYLE 2018'DE EVLENECEKLERİNİ SÖYLEDİ
Cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra'yla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasından sonra ilk kez konuştu. Ciğerci, 2018 yılında Çıra'yla evleneceklerini söyledi.
Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.
3 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLAR
Aşk haberinin yayılmasının ardından Selin Ciğerci, Haberrtürk.com'a konuştu. Ciğerci, Çıra'yla 3 yıl önce tanıştıklarını ve evleneceklerini söyledi.2018 YILINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ
İşte Selin Ciğerci'nin sözleri:
3 yıl önce tanıştık. Bir sene düşündüm. Olgun biri olduğu için kabul ettim. Sinema projem olduğu için 2018 yılında evlenmeyi düşünüyoruz.Evlat edinmeyi istiyoruz. Bana babam bakacağına kocam baksın. Asla çapkın bir kadın olmadım.
Kadınların kalbini de kazanmış bir kadınım seviliyorum, mutluyum...
Ciğerci takipçileri tarafından sık sık Harika Avcı'nın gençliğine benzetiliyor.
Kaynak: haberinburada
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