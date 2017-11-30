Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile ilişkisi ortaya çıkan Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci'nin Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktı.

İlişkinin haber olmasının ardından Diyarbekirli futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesaplarını kapattı.İLİŞKİ ORTAYA ÇIKINCA SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

21 yaşındaki genç futbolcunun bu radikal kararı, sevgilisi Selin Ciğerci'yle yaşadığı ilşkiyi ilan etmekten çekindiği şeklinde yorumlandı."2018'DE EVLENECEĞİZ"

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Selin Ciğerci ise şunları söyledi:

3 yıl önce tanıştık. Bir sene düşündüm. Olgun biri olduğu için kabul ettim. Sinema projem olduğu için 2018 yılında evlenmeyi düşünüyoruz. Evlat edinmeyi istiyoruz. Bana babam bakacağına kocam baksın. Asla çapkın bir kadın olmadım.

Kadınların kalbini de kazanmış bir kadınım seviliyorum, mutluyum... Ciğerci takipçileri tarafından sık sık Harika Avcı'nın gençliğine benzetiliyor.

Kaynak: haberinburada