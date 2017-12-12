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Ameliyatla kadın oldu, futbolcu sevgili yaptı, şimdi gelin oluyor

AMELİYATLA KADIN OLDU, FUTBOLCU SEVGİLİ YAPTI, ŞİMDİ GELİN OLUYOR

Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu aşkı Gökhan Çıra el ele gelinlik provasına gitti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Ameliyatla Kadın Oldu, Futbolcu Sevgili Yaptı, Şimdi Gelin Oluyor(10/10)6

Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlilik yolunda emin adımlarla yürüyor.

2018'DE EVLENECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gökhan Çıra ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Ciğerci, verdiği röportajda sevgilisiyle 2018 yılında evleneceklerini söylemişti.GELİNLİK DİKTİRDİ

İlişkileriyle Türkiye gündemine oturan çiftin kararı söylemde kalmadı. Selin Ciğerci, ünlü modacı Gülşen Pehlivanoğlu'na gelinliğini diktirdi.SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Son provalar için Pehlivanoğlu'nun modaevine giden Ciğerci'yi futbolcu aşkı Gökhan Çıra yalnız bırakmadı. Selin Ciğerci, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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