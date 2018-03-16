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Ameliyatsız 26 kilo veren Zerrin Özer, genç kız gibi oldu

AMELİYATSIZ 26 KİLO VEREN ZERRİN ÖZER, GENÇ KIZ GİBİ OLDU

Kilolu haline alışık olduğumuz ünlü şarkıcı Zerrin Özer, spor ve diyetle tam 25 kilo verdi. Özer'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Tarih : 16 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Ameliyatsız 26 Kilo Veren Zerrin Özer, Genç Kız Gibi Oldu(7/10)3

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, aylar önce katıldığı bir davette görüntülenmişti. 60 yaşındaki Zerrin Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRMIŞTI

Bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatini çekmişti.

60 YAŞINDA GENÇ KIZ GİBİ OLDU

Güzelliğiyle ve sesiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı Beni Tanıma'yı çıkardı. Sanatçı, ilk konserini ise yarın akşam MOİ Sahne'de verecek. 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor.

SPOR VE DİYETLE 26 KİLO VERDİ

Zerrin Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim."

İşte Zerrin Özer'in son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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