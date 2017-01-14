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amerika ırak'taki üssü'ne dört bin asker gönderdi

AMERİKA IRAK'TAKİ ÜSSÜ'NE DÖRT BİN ASKER GÖNDERDİ

Anbar bölgesindeki askeri kaynaklardan alınan haberlere göre, bölgenin batısında Bağdadi şehrindeki Ayn-El Esed üssüne, birkaç hafta önce dört bin Amerikan askeri geldi.

Tarih : 14 Ocak 2017, 14:33
Puan Ver : Amerika Irak'taki Üssü'ne Dört Bin Asker Gönderdi(8/10)5


Kaynaklara göre, Amerika askerlerinin geçen aralık ayının son haftası ve Ocak ayında geldiği, gelecek haftalarda daha çok Amerikan askerinin gelmesinin beklendiği yönünde.



Gelen Amerikan askerleri, Bağdadi'deki Ayn-El Esed üssü, Felluce yakınlardaki Cebbaniye'de bulunan Tegaddüm üssü, Selahaddin şehrindeki Sebakir üssüne dağıtıldı. Kaynaklar tarafından Amerikan askerlerinin Irak'a geliş sebepleri hakkında bir açıklama yapılmadı.



Amerikan askeri kaynakları, ABD'nin Irak'ta halen 5 bin civarında askerinin bulunduğunu teyit etti. Aynı kaynaklar Amerikan askerlerinin çoğunun Musul'da süren çatışma merkezlerinden uzakta toplandığı, ancak bazılarının şehirdeki çarpışmalarda Irak güçlerine yardım ettiğini doğruladı.



 



kaynak:ahaber








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