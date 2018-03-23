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Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı
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Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi ile Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı

AMERİKA'DA 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Amerika'nın Arizona eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı. 27 yaşındaki evli kadının cinsel ilişkiye girdiğini Whatsapp konuşmaları ele verdi.

Tarih : 23 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı(6/10)2

Amerika'da 27 yaşındaki evli kadın öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİLER

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

ÖĞRETMENİN TUTUKLANMASI TÜM VELİLERE MESAJ YOLU İLE İLETİLDİ

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonnlarında bulunan ve oğlullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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