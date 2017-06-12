AMERİKA'DA BABY SHOWER PARTİSİ
Amerika'da bulunan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, doğacak oğulları için baby shower partisi düzenledi.
2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Melisa adında bir kızı olan Düvenci, oğluna 'Okan' adını verecek.
Amerika'da olan ünlü çift, baby shower partisi organize etti. Partiye ikilinin yakın arkadaşları katıldı.
Sosyal medya hesabından eşine teşekkür eden Düvenci, "Şükür sahip olduğumuz yuvamıza, dostluklara, sağlığımıza, yaşanan tüm özel anlara. Benim ömrüm burada da durmadı, canlarımızla bir olup sürpriz bir gün hazırlamışlar bize" mesajını paylaştı.
kaynak:milliyet
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