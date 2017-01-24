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amerika'da felaketin bilançosu büyüyor

AMERİKA'DA FELAKETİN BİLANÇOSU BÜYÜYOR

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Amerika'da Felaketin Bilançosu Büyüyor(8/10)7


100'DEN FAZLA EV YIKILDI 588 EVDE HASAR VAR



Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ya da büyük zarar oluşmasına yol açtı. Aynı bölgede 588 evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Eyaletin diğer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden oldu.



Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde yaşamını yitiren kişi sayısı 20'ye çıktı.



 



kaynak:dünya








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