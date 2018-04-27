AMERİKALI SENATÖRLERDEN TÜRKİYE KARŞITI F-35 TEKLİFİ!
ABD'li üç senatör, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için ABD Senatosu'na teklif verdi
ABD Kongresi'nde 3 senatör, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için kongreye yasa tasarısı sundu. Tasarıda, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un Türkiye'de tutuklu bulunması gerekçe olarak gösterildi.
AMERİKALI SENATÖRLERDEN TÜRKİYE KARŞITI F-35 TEKLİFİ
ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Partili senatör Jeanne Shaheen, Türkiye'ye verilmesi planlanan yeni F-35 savaş uçaklarının sevkıyatını engellemek için harekete geçti. ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un Türkiye'de tutukluluğunun devam etmesini gerekçe olarak gösteren senatörler, Türkiye'nin stratejik kararlarının ABD'nin çıkarlarına ters düştüğü dile getirerek ilgili yasa tasarısını kongreye sundu.
TÜRKİYE, ABD'DEN 100'DEN FAZLA F-35 UÇAĞI SATIN ALACAK
Türkiye, ABD'den 100'den fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Türk şirketlerin, savaş uçakları için parça üretimine geçtikleri ve Ankara'nın ilk uçağını bir yıl içinde teslim almayı planladığı belirtiliyor.
ABD'Lİ RAHİP BRUNSON'UN TUTUKLULUK HALİ SÜRÜYOR
FETÖ ve PKK bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle İzmir'de tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede 35 yıl hapsi istenen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.
Kaynak: haberinburada
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