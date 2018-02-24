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Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı

AMERİKALI SPORCUYU ALKIŞLAYAN KUZEY KORELİ AMİGO, FENA ÇUVALLADI

Kış olimpiyatlarında ülkesi ve ABD arasında yaşanan krizi unutup Amerikalı patenciyi alkışlayan Kuzey Koreli amigo kız, arkadaşının uyarısı sonrasında alkışı bir anda kesti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı(9/10)5

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm hızıyla sürerken Japon televizyonuna yansıyan görüntüler, Kuzey Kore'de az kalsın kriz çıkacaktı.

Ülkesi ve ABD arasında yaşanan krizi unutup Amerikalı patenciyi alkışlayan Kuzey Koreli amigo kız, arkadaşının uyarısı sonrasında alkışı bir anda kesti.

Bu görüntüler, sosyal medyada da yer buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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