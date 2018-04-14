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Amerikan medyası, Suriye operasyonunu böyle gördü

AMERİKAN MEDYASI, SURİYE OPERASYONUNU BÖYLE GÖRDÜ

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Esad rejimini hedef alması, Amerikan medyasının 1 numaralı gündemi oldu.

Tarih : 14 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Amerikan Medyası, Suriye Operasyonunu Böyle Gördü(5/10)1

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Beşar Esad rejimini hedef alması, Amerikan medyasının farklı kesimlerinde farklı tepkilerle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel saatle 21.00'de açıkladığı Suriye kararı, tüm Amerikan medyasında geniş şekilde yer buldu.

Trump'ın İngiltere ve Fransa ile Suriye'de kimyasal silah kullanan Esad rejimine sınırlı saldırı kararı alması tüm Amerikan medyasında ilk haber olurken, Trump'ın açıklamaları ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in değerlendirmesi haberlerde öne çıktı.

"MÜTTEFİKLERLE ORTAKLIĞA" VURGU YAPTILAR

Haberlerin hemen tamamında Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına cevaben İngiltere ve Fransa ile ortak bir şekilde bu askeri adımın atıldığı değerlendirmesine vurgu yapıldı ancak Amerikan medyasının bir kısmında bu adımın sonuçlarının yeni belirsizliklere kapı açacağı mesajı dikkati çekti.

CNN televizyonu "ABD ve müttefikleri Suriye'yi vuruyor" manşetiyle verdiği haberinde, Trump'ın "Esad'ın kimyasal silah kapasitesini hedef alma" yönündeki sözlerine dikkat çekildi. Aynı haberde bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin "yeni saldırıların bundan sonra da olabileceği" değerlendirmelerine yer verildi. Trump'ın istediğini alıp almayacağının biraz da Rusya'nın tavrına bağlı olduğu kaydedilen haberde, Rus diplomatların açıklamaları da yer buldu.

FOX NEWS: TRUMP, ESAD REJİMİNİ CEZALANDIRDI

Trump'a destek veren muhafazakar kanalların başında gelen Fox News ise "Suriye vuruluyor" başlığıyla geçtiği haberinde, "Başkan Trump, şüpheli zehirli gaz saldırısından dolayı Esad rejimini cezalandırmak üzere askeri saldırıyı duyurdu" ifadelerini kullandı.

Saldırı haberini "ABD ve müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısına karşılık Suriye'yi vurdu" başlığıyla yayımlayan NBC News ise Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Savunma Bakanı Mattis'in sözlerine geniş yer verdi.

"ABD, Suriye'yi vurmaya başladı" başlığıyla olayları gören ABC News de Trump ile Mattis'in açıklamalarının yanı sıra Suriye'deki ana oyuncuların kimler olduğuna yönelik kapsamlı bir haberle izleyicilerini bilgilendirdi.

TRUMP'IN ELEŞTİRDİĞİ WASHINGTON POST: YENİ SALDIRILAR OLABİLİR

Trump'ın sık sık eleştirdiği Washington Post gazetesi ise "ABD ile müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısından sonra Suriye'yi vurdu" manşetiyle çıkarken, haberde Trump'ın yeni saldırılar konusunda açık uçlu konuştuğu, buna karşılık Mattis'in ise ancak Esad'in benzer adımlar atması durumunda yeni bir saldırı yapabileceklerini söylediğine dikkat çekildi.

New York Times gazetesi de "ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldırdı" başlığıyla duyurduğu haberinde, Trump'ın Suriye'den çıkmak istediğini söylediği ancak buna karşılık görev süresi içinde ikinci kez Suriye'yi vurduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD BAŞKANI, DÜN AKŞAM SALDIRILARIN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurmuştu.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esad'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN YIL SALDIRILARDA EN AZ 100 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Trump yönetimi, geçen yıl da kimyasal silah kullanan Esad rejiminini füzelerle hedef almıştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete sarin içerikli bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan 2017'de füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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