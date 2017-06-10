AMERİKAN ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ EL KOYUYOR!
Filipinler'de haftalardır Marawi kentinde IŞİD'i kuşatan ordu birlikleri, bir günde 13 kayıp verdi. ABD özel kuvvetler askerleriyle kenti teröristlerden kurtaracak operasyona katılıyor.
Terör örgütü IŞİD'in Adalar ülkesi Filipinler'de bir kenti işgali devam ediyor. Mayıs ayı sonunda Mindanao Adası'na saldıran teröristler, halen kentten çıkarılamadı.
Filipinler Ordusu, cuma günü Marawi kentinde gerçekleşen çatışmalarda 13 askerin öldüğünü duyurdu. Savaşın başlamasından bu yana yaşamını yitiren asker sayısı 58'e yükseldi.
Sokak savaşlarının yanında gün boyunca savaş uçakları teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombardımana tuttu, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.
kaynak:milliyet
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