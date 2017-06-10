Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?

amerikan özel kuvvetler askerleri el koyuyor!

AMERİKAN ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ EL KOYUYOR!

Filipinler'de haftalardır Marawi kentinde IŞİD'i kuşatan ordu birlikleri, bir günde 13 kayıp verdi. ABD özel kuvvetler askerleriyle kenti teröristlerden kurtaracak operasyona katılıyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:28
Puan Ver : Amerikan Özel Kuvvetler Askerleri El Koyuyor!(9/10)7


Terör örgütü IŞİD'in Adalar ülkesi Filipinler'de bir kenti işgali devam ediyor. Mayıs ayı sonunda Mindanao Adası'na saldıran teröristler, halen kentten çıkarılamadı.



Filipinler Ordusu, cuma günü Marawi kentinde gerçekleşen çatışmalarda 13 askerin öldüğünü duyurdu. Savaşın başlamasından bu yana yaşamını yitiren asker sayısı 58'e yükseldi.



Sokak savaşlarının yanında gün boyunca savaş uçakları teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombardımana tuttu, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Amerikan  Özel  Kuvvetler  Askerleri  El  Koyuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER