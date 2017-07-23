AMMAN'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASINA AÇILAN ATEŞTE 2 KİŞİ YARALANDI
Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde ateş açıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Gelen ilk bilgilere göre olayda 2 kişi yaralandı.
Olayın saldırı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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