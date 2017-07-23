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AMMAN'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASINA AÇILAN ATEŞTE 2 KİŞİ YARALANDI


Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Tarih : 23 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı(9/10)5

Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde ateş açıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Gelen ilk bilgilere göre olayda 2 kişi yaralandı.

Olayın saldırı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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