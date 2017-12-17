Hollanda'nın başkenti Amsterdam!da bulunan Schiphol Havalimanında bıçaklı bir saldırgan, polise saldırmak istedi.

SALDIRGAN VURULDU

Polisin ateşle karşılık verdiği saldırgan vuruldu. Yaralanan saldırgan gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, havalimanında durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

HAVALİMANI BOŞALTILDI

Havalimanı boşaltılırken, polis olası ikinci bir saldırgan şüphesiyle güvenlik önlemlerini artırdı.

HOLLANDA POLİSİ TWEET ATTI

Yetkililer, olayda yaralı ya da ölü olmadığını bildirdi. Hollanda polisi olayla ilgili resmi Twitter hesabından "Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı." mesajını yayınladı.

Kaynak: haberinburada