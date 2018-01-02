Galatasaray'dan Flaş Hamle! Menajeri İstanbul'a Çağrıldı
Fenerbahçe Sol Kanat Transferi İçin Sürpriz Bir İsmi Takibe Aldı
Çiftçiler, Kuruyan Barajları Tarla Olarak Kullanmaya Başladı
Katalonya Krizi İspanya'ya 1 Milyar Euroya Mal Oldu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Görevinden Ayrıldı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Bitcoin'le İlgili Çarpıcı İddia: Görkemli Bir Felaketle Çökecek
İngiltere Merkez Bankası, Sanal Para Çıkaracak
Anadolu Devi Daha Zor Durumda! Yarın 5 Futbolcu Serbest Kalacak
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida İstanbul'a Geldi
Gaziantepspor Camiası Takımına Sahip Çık Sloganıyla Sokağa Döküldü!
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Şok: Prim Dağıtmıyorum
İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Fırladı
Brent Petrol 2014'ten Bu Yana İlk Kez 67 Doların Üstünde
Dolar Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Sakin Başladı! İşte İlk Rakamlar
Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır
Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı
Anadolu'nun Efsane Takımı, Kapanma Kararından Vazgeçti
Bakanlıklar, Mikro Fabrikaları Teşvik Programı Kapsamına Aldı

Anadolu devi daha zor durumda! Yarın 5 futbolcu serbest kalacak

ANADOLU DEVİ DAHA ZOR DURUMDA! YARIN 5 FUTBOLCU SERBEST KALACAK

Samsunspor, yarına kadar borçlu olduğu 5 futbolcusuna ödeme yapamazsa futbolcular serbest kalacak.

Tarih : 02 Ocak 2018, 19:10
Puan Ver : Anadolu Devi Daha Zor Durumda! Yarın 5 Futbolcu Serbest Kalacak(9/10)5

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da istifa etmişti. Yapılan 2 kongrede de başkan adayı çıkmayınca, takımı divan kurulu yönetmeye başlamıştı. Futbolcular, toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'un son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"5 FUTBOLCUNUN PARASI ÖDENMEZSE SERBEST KALACAK"

3 Ocak mesai bitimine kadar 5 futbolcunun alacaklarının ödenmesi gerektiğinin altını çizen Coşkun Zeren, "Bugün SSK yapılandırması için ödemenin son günü. Ödemezsek yapılandırma bozulacak. Bunun için Divan Kurulu ve arkadaşlar çalışıyorlar. Ödenecektir diye ümit ediyoruz. Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz da konunun üzerinde duruyor. Yarın mesai saati bitimine kadar ödeme yapılmazsa otomatik olarak serbest kalacak futbolcular var.

Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak ve Halil İbrahim Pekşen'e ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Futbolcu alacaklarını öteleme şansımız da yok. TFF'ye itiraz sonrasında 1 ay süre içerisinde futbolcu alacakları ödenmezse otomatik olarak serbest kalıyorlar. Bu kural sadece Samsunspor'a özel değil, UEFA kriterleri gereği bütün kulüpler bu kurala tabi tutuluyor. Futbolcular serbest kalınca puan cezası gelmesi söz konusu değil. Transfer tahtamız da kapalı" dedi.

"DURUMUMUZ ORDUSPOR GİBİ DEĞİL"

Zeren, takımın bugün tesislerde toplanacağını belirterek, "Akşam saatlerinde hocamız Engin İpekoğlu yönetiminde antrenmana çıkacaklar. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok. Zaman darlığı bizi sıkıntıya sokuyor. Kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Denizleri ve okyanusları geçtik şimdi gölde boğulmanın anlamı yok. Bizim durumumuz Gaziantepspor ve Orduspor gibi değil. Ödememiz gereken paraları bir an önce ödememiz gerekiyor. Bu sorunları çözmek kaydıyla Orduspor ya da Mersin İdmanyurdu gibi olacağımızı sanmıyorum. Samsunspor camiası çok büyük bir camia, bu sorunların çözüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor, devre arası kampının ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anadolu  Devi  Daha  Zor  Durumda  Yarın  5  Futbolcu  Serbest  Kalacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER