Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 26. maç döneminde deplasmanda konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 88-79 mağlup oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve ilk 5 dakikalık bölümü 6-12 üstün geçti. Fakat kalan bölümde özellikle Brose Bamberg'in hücumdaki etkili oyunu çeyreğin 22-22 sona ermesine neden oldu.

ANADOLU EFES İLK YARIYI 3 SAYI GERİDE KAPATTI

Brose Bamberg, ikinci çeyreğe etkili başladı ve periyot içinde farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fakat Errick McCollum ve Derrick Brown'ın etkili oyunuyla farkı azaltan temsilcimiz ilk yarı 44-41 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte Brose Bamberg, oyuna ağırlığını koydu ve periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Son bölümde temsilcimizin farkı azaltma çabaları sonucunda periyot 69-55 sona erdi.

Son çeyrekte temsilcimiz farkı azaltmayı başardı fakat çabaları yeterli olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada