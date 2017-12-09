Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi
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Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi

ANADOLU EFES, DEPLASMANDA KIZILYILDIZ'A 100-81 YENİLDİ

Basketbol THY EuroLeague 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 100-81 yenildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 08:10
Puan Ver : Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi(8/10)4

THY EuroLeaguede Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası, ev sahibi ekibin 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Real Madrid'i geçen hafta 87-83 mağlup ettiği maçta 17 üç sayılık basket bulan Kızılyıldız MTS, Anadolu Efes karşısında da bu dakikadan sonra dış atışlarla avantaj yakaladı. Feldeine ve Rochestie ile 5 üçlük kaydeden Sırbistan temsilcisi, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA KIZILYILDIZ ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe Dragic ve Stimac'ın basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Dangubic ve Jankovic'in sayılarına engel olamadı ve 13. dakika içinde fark ilk kez çift hanelere çıktı: 39-29. Bu bölümde savunmasını sertleştiren, Simon, Dunston ve Stimac ile de 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı ekip, 18. dakika içinde skoru 45-40'a taşıdı. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.

FİNAL PERİYODUNA SIRBİSTAN EKİBİ 74-62 ÖNDE GİRDİ

Rochestie ve Simon'un karşılıklı üçlükleriyle başlayan üçüncü çeyrekte, 7-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 25. dakika içinde farkı 15 sayıya (66-51) çıkardı. Sırbistan ekibi, final periyoduna da 74-62 önde girdi.

Anadolu Efes karşısında son çeyrekte farkı daha da açan Kızılyıldız MTS, salondan 100-81 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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