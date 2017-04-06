Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

anadolu efes, ispanya deplasmanında

ANADOLU EFES, İSPANYA DEPLASMANINDA

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:22
Puan Ver : Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında(9/10)11


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'le karşılaşacak.



Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



THY Avrupa Ligi'nde iki hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Ligde 22 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise liderliği garantiledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Anadolu  Efes  İspanya  Deplasmanında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER