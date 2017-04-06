

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'le karşılaşacak.







Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.







THY Avrupa Ligi'nde iki hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. Ligde 22 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise liderliği garantiledi.







kaynak:sabah