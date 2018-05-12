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Anadolu Efes, ligi Galatasaray galibiyetiyle tamamladı

ANADOLU EFES, LİGİ GALATASARAY GALİBİYETİYLE TAMAMLADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin son haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşan Anadolu Efes rakibini 85-91'lik skorla mağlup etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Anadolu Efes, Ligi Galatasaray Galibiyetiyle Tamamladı(10/10)6

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonun son haftasında Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINI GALATASARAY 3 SAYI FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başından sonuna kadar yakın skorlu oyun devam etti. İlk yarı 43-40 Galatasaray Odeabank üstünlüğünde tamamlanırken, maç sonunu rakibinden daha iyi oynayan Anadolu Efes, 85-91'lik galibiyet alarak normal sezonu 22 galibiyet 8 mağlubiyet ile 3.sırada tamamladı.

Galatasaray Odeabank ise normal sezonu 13 galibiyet 17 mağlubiyetle bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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