Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin son haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşan Anadolu Efes rakibini 85-91'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonun son haftasında Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINI GALATASARAY 3 SAYI FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başından sonuna kadar yakın skorlu oyun devam etti. İlk yarı 43-40 Galatasaray Odeabank üstünlüğünde tamamlanırken, maç sonunu rakibinden daha iyi oynayan Anadolu Efes, 85-91'lik galibiyet alarak normal sezonu 22 galibiyet 8 mağlubiyet ile 3.sırada tamamladı.

Galatasaray Odeabank ise normal sezonu 13 galibiyet 17 mağlubiyetle bitirdi.

Kaynak: haberinburada