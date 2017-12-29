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Anadolu Efes muhteşem bir geri dönüşe imza attı

ANADOLU EFES MUHTEŞEM BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Brose Bamberg karşısında 15 sayı geriye düşse de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve parkeden 69-58 galip ayrıldı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Anadolu Efes Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı(7/10)3

Anadolu Efes, THY Avrupa Liginin 15. haftasında Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Periyodun son bölümünde Hickman ve Musli'nin boyalı alandan, Wright ve Staiger'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ANADOLU EFES 9 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 26-17 önde geçti. Brown ile pota altından üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 23-28. Pota altında Anadolu Efes'e üstünlük kuran Alman temsilcisi, Hackett ve Zisis'in kaydettiği sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya pota altından Hickman, Musli ve Rubit'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 15 sayıya (29-44) çıkardı. Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 42-48. Brose Bamberg, üçüncü çeyreği 48-44 önde geçti.

ANADOLU EFES SON ÇEYREKTE KENDİNE GELDİ

Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 49-48. McCollum ve Dunston'ın basketleriyle farkı açan lacivert-beyazlılar, 37. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 64-53. Kalan bölümde Brown ve Simon ile sayılarak bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 69-58 kazandı.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kariyerindeki 200. maçına çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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