Rusya'ya Büyük Şok! 11 Sporcuya Ömür Boyu Men
Süper Lig Hocası İstifa Sinyali Verdi
Gekas Türkiye'ye Dönüyor Ama Bu Kez Niyeti Farklı
Cenk Tosun Bitcoin'le Yarışıyor
1,5 Trilyon Dolarlık İmza! Abd'de 30 Yılın En Büyük Değişikliği Olacak
Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba
Daha Yeni Hırvatistan'a Dönen Tudor'a Türkiye'den Talip Çıktı
Fatih Terim Galatasaray'la Anlaşınca Tff Tazminattan Kurtuldu
Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar
2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!
Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu
Antalyaspor Nefes Aldı!
Sevilla Kanser Olan Teknik Direktör Berizzo'yu Kovdu
Terim Açıklanınca Bilet Patlaması Yaşandı
Anadolu Efes Olympiakos'a 61-58 Mağlup Oldu
Bikinili Yemek Yapan Güzel Oyuncu, Kocasına Poz Verdi

Anadolu Efes Olympiakos'a 61-58 Mağlup Oldu

ANADOLU EFES OLYMPİAKOS'A 61-58 MAĞLUP OLDU

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Anadolu Efes Olympiakos'a 61-58 Mağlup Oldu(7/10)3

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

OLYMPIAKOS SOYUNMA ODASINA 8 SAYI FARKLA GİTTİ

İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan Stimac'ın sayılarıyla 4-0 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Olympiakos, Roberts ve Wiltjer'in basketleri ile 7-0'lık seri yakaladı ve 7-4 öne geçti. Periyodun sonlarına doğru Spanoulis ve Roberts ile dışa atışlardan etkili olan Yunan temsilcisi periyodu 17-9 öne tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Simon, Dunston ve Adams'ın sayılarıyla skoru 24-20'ye getirdi. Olympiakos da Papapetrou ve Papanikolaou'nun karşılık verince fark tekrar açıldı ve periyot bu skorla sona erdi (25-33).

ANADOLU EFES DİRENEMEDİ

Üçüncü periyotta 5 dakika 28 saniye kala McCollum ile art arda 5 sayı bulan Efes, farkı 1'e indirdi (36-37). Strelnieks, Thompson ve Bogris ile hücumda ağırlığı ortaya koyan Olympiakos, periyodu 45-39 üstün tamamladı. Son periyoda Simon'un basketleri başlayan lacivert-beyazlılar, McCollum'un da hücumda etkinliğini arttırmasıyla 48-47 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son anlarda Spanoulis ve Mclean ile sayılar bulun Olympiakos, 61-58'lik skorla parkeden galip ayrıldı.

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu maçla Anadolu Efes, üst üste 4 toplamda ise 11. mağlubiyetini alırken, Yunan temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Anadolu Efes'ten 17 sayı ile oynayan Simon olurken, Olympiakos'ta ise Spanoulis 12 ile sayı ile takımına katkıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anadolu  Efes  Olympiakos  A  61-58  Mağlup  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER