ANADOLU EFES OLYMPİAKOS'A 61-58 MAĞLUP OLDU
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
OLYMPIAKOS SOYUNMA ODASINA 8 SAYI FARKLA GİTTİ
İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan Stimac'ın sayılarıyla 4-0 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Olympiakos, Roberts ve Wiltjer'in basketleri ile 7-0'lık seri yakaladı ve 7-4 öne geçti. Periyodun sonlarına doğru Spanoulis ve Roberts ile dışa atışlardan etkili olan Yunan temsilcisi periyodu 17-9 öne tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Simon, Dunston ve Adams'ın sayılarıyla skoru 24-20'ye getirdi. Olympiakos da Papapetrou ve Papanikolaou'nun karşılık verince fark tekrar açıldı ve periyot bu skorla sona erdi (25-33).
ANADOLU EFES DİRENEMEDİ
Üçüncü periyotta 5 dakika 28 saniye kala McCollum ile art arda 5 sayı bulan Efes, farkı 1'e indirdi (36-37). Strelnieks, Thompson ve Bogris ile hücumda ağırlığı ortaya koyan Olympiakos, periyodu 45-39 üstün tamamladı. Son periyoda Simon'un basketleri başlayan lacivert-beyazlılar, McCollum'un da hücumda etkinliğini arttırmasıyla 48-47 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son anlarda Spanoulis ve Mclean ile sayılar bulun Olympiakos, 61-58'lik skorla parkeden galip ayrıldı.
ANADOLU EFES ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu maçla Anadolu Efes, üst üste 4 toplamda ise 11. mağlubiyetini alırken, Yunan temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Anadolu Efes'ten 17 sayı ile oynayan Simon olurken, Olympiakos'ta ise Spanoulis 12 ile sayı ile takımına katkıda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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