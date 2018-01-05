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Anadolu Efes, Panathinaikos'a 90-79 Mağlup Oldu

ANADOLU EFES, PANATHİNAİKOS'A 90-79 MAĞLUP OLDU

THY Avrupa Liginin ikinci devresine galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 90-79 mağlup oldu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 07:50
Puan Ver : Anadolu Efes, Panathinaikos'a 90-79 Mağlup Oldu(8/10)4

Anadolu Efes Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, temsilcimiz karşısında maça Calathes ve Gist'in sayılarıyla etkili başladı ve 3:57 kala gelen televizyon molasına 11-4 önde girdi. Calathes ile etkinliğini sürdüren Panathinaikos, son 1 dakikaya 21-9 önde girmeyi başardı. Anadolu Efes, Josh Adams ile etkili olmaya çalışsa da çeyreği 23-12 geride kapattı.

İLK YARI YUNAN TEMSİLCİSİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ

İkinci çeyrekte Pappas ile etkili olan Panathinaikos, 4:44 kala 34-22 üstün olan taraftı. Temsilcimiz Zoran Dragic ve Josh Adams ile etkili olsa da Marcus Denmon'ın dış şutlarıyla farkı arttıran Panathinakos, ilk yarıyı 47-33 önde tamamladı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 9 sayıyla ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken Nikos Pappas da 7 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.

Anadolu Efes'te takımdan ayrılması beklenen Josh Adams, ürettiği 10 sayıyla ilk yarıda maçın en skorer oyuncusu olurken Zoran Dragic ve Krunoslav Simon 6'şar sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.

Üçüncü çeyreğe Panathinaikos, Calathes ve Denmon'dan gelen üst üste üçlük isabetleriyle başladı ve Dunston ile etkili olmaya çalışan temsilcimiz karşısında farkı koruyarak çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 60-45 üstün geçti. Panathinaikos, kalan bölümde 1:38 kala Lojeski'nin üçlüğüyle farkı 19 sayıya kadar çıkarsa da Birkan Batuk'tan üçlük, Motum'dan iki sayılık isabeti bulan Efes, periyodu 70-56 geride kapattı.

DUNSTON'UN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Son çeyrekte Pappas ile etkili olan Panathinaikos karşısında temsilcimiz Dunston'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ev sahibi ekip karşılaşmadan 90-79 galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 17 sayı, 9 asist ile yıldızlaşırken Nikos Pappas da 16 sayıyla oynadı. James Gist de temsilcimize karşı 10 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes'te Josh Adams 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ile öne çıkarken Motum 14, Simon 13, Dunston da 12 sayı, 8 ribauntla oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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