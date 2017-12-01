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Anadolu Efes, Sahasında Olimpia Milan'ı 73-68 Yendi

ANADOLU EFES, SAHASINDA OLİMPİA MİLAN'I 73-68 YENDİ

Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de sahasında konuk ettiği AX Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti.

Tarih : 01 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Anadolu Efes, Sahasında Olimpia Milan'ı 73-68 Yendi(8/10)4

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, İtalyan rakibi ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

İLK ÇEYREK ANADOLU EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası Anadolu Efes'in 7-6 üstünlüğü ile geçildi. Jefferson ile pota altında etkili olan AX Armani Exchange Olimpia Milan, 6. dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı (10-9). Savunmada aldığı topların ardından hızlı hücuma çıkan Anadolu Efes, Dragic'in basketleriyle oyunun kontrolünü ele geçirdi ve peş peşe bulduğu sayıların ardından ilk çeyreği 23-16 önde bitirdi.

TEMSİLCİMİZ SOYUNMA ODASINA 3 SAYI ÖNDE GİRDİ

Rakibinin pota altından sayı üretmesini engellemekte güçlük çeken ev sahibi ekip, İtalyan takımın sert savunmasına rağmen boyalı alandan basket bulmaya devam etti ve 14. dakikayı 28-23 üstünlükle geçti. Bertans'ın dış şutlarıyla farkı indirmeye çalışan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Anadolu Efes'in skor üretemediği hücumlar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 18. dakikada 33-26 önde olan lacivert-beyazlılar, son 30 saniyede hücuma çıkarken kaptırdığı topun ardından yediği üç sayılık baskete rağmen devreye 33-30 üstün girdi.

3. ÇEYREK ÇOK ÇETİN BİR MÜCADELEYE SAHNE OLDU

Üçüncü çeyrekte Stimac'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikanın ilk saniyelerinde geriye düştü. Peş peşe sayılar bulan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Gudaitis'in basketiyle 41-40 öne geçmeyi başardı. Theodore ve Gudaitis ile etkili olan Milano ekibi, ev sahibinin hücumda yaptığı hataların ardından 6-0'lık bir seri yaparak farkı açtı. Ancak, Anadolu Efes kısa sürede yaptığı geri dönüşle 28. dakikada skoru eşitledi (48-48). Lacivert-beyazlı ekip son saniyede bulduğu basketle çeyreği 52-50 üstünlükle tamamladı.

GALİBİYETİ DIŞ ŞUTLAR GETİRDİ

Son çeyreğe Micov'un üçlüğüyle başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 5-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes üstünlüğü yeniden ele aldı. Theodore'un faul atışlarından bulduğu basketlerle 33. dakikada 58-57 öne geçen İtalyan ekibi, Anadolu Efes'in dış şutlardan bulduğu basketlere engel olamadı ve ev sahibi 35. dakikaya 62-61 üstünlükle başladı. Son 2 dakikasına 67-67 eşitlikle girilen mücadelede Anadolu Efes, Stimac'ın basketleriyle skoru lehine çevirdi ve karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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