THY Euroleague'e veda eden Anadolu Efes son maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 81-79 mağlup etti.

THY Euroleague'de normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 81-79 yendi. Efes'e kaybeden Baskonia, Khimky'nin de deplasmanda Barcelona'ya yenilmesiyle sezonu 7. sırada noktaladı ve Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde rakibi oldu.

Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren temsilcimiz Anadolu Efes, 20-14'lük periyot skoruyla ilk yarıyı 33-32 önde tamamladı.

ANADOLU EFES MAÇI 2 SAYI FARKLA KAZANDI

Üçüncü periyoda da fırtına gibi başlayan İstanbul ekibi, rakip potaya 27 sayı gönderdiği çeyreği 9 sayılık farkla geçti: 51-60. Son periyotta rakibinin attığı 28 sayıya engel olamayan Anadolu Efes, buna rağmen maçı 81-79 kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla birlikte bu sezonki 7'nci galibiyetini alarak THY Euroleague'in normal sezonunu son sırada tamamladı. Baskonia ise normal sezonu 16 galibiyetle 7'nci sırada tamamlayarak ligi ikinci sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Son 8'deki rakibi oldu.

Kaynak: haberinburada