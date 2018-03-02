ANADOLU EFES'İN DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR
AX Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmadan 77-64 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, üst üste 8. deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Turkish Airlines EuroLeague 24. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Olimpia Milan ekibi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmadan 77-64 mağlup ayrıldı.
İLK ÇEYREK BERABERE SONUÇLANDI
Anadolu Efes'te yeni transfer Sonny Weems, karşılaşmaya oldukça etkili başladı ve onun sayılarıyla temsilcimiz ilk 5 dakikalık bölümü 8-13 üstün geçti. Kalan bölümde Goudelock'ın etkili oyunuyla dengeyi kuran AX Olimpia Milan, ilk çeyreği 17-17 sonlandırdı.
OLIMPIA MILAN İLK YARI 15 SAYI FARK ATTI
İkinci çeyreğe etkikli başlayan AX Olimpia Milan, 7:32 kala 29-21'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi AX Olimpia Milan kalan bölümde farkı daha da arttırmayı başardı ve ilk yarıyı 44-29 önde tamamladı.
Curtis Jerrells, AX Olimpia Milan adına ürettiği 11 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Andrew Goudelock da 8 sayıyla ilk yarıyı tamamladı.
Temsilcimiz Anadolu Efes'te yeni transfer Sonny Weems, ilk yarıdaki 9 sayı, 3 ribantluk performansıyla öne çıkan isim oldu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUNDA FARK TEK HANEYE İNDİ
Üçüncü çeyrekte temsilcimiz farkı tek hanelere indirmeye çalışsa da farkı 10 sayı düzeyine getirmesine rağmen AX Olimpia Milan, tek hanelere inmesine izin vermedi ve son çeyreğe 58-45 önde girdi.
Son çeyrekte de farkı korumayı başaran İtalyan ekibi, karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.
Bu sonuçla AX Olimpia Milan, 24. maçlar sonunda 8. galibiyetini elde ederken temsilcimiz Anadolu Efes, 6 galibiyette kaldı. Temsilcimiz ayrıca üst üste 8. deplasman maçında mağlup oldu.
Kaynak: haberinburada
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