Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir organizasyona yönelik 'Anadolu Farm' soruşturmasında da Çiflik Bank'ı aratmayacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

PİYASA DEĞERİNDEN 10 KAT DAHA DÜŞÜK

Soruşturmadaki bulgulara göre zanlılar katılımcıların parasıyla aldıkları Erciyes dağındaki 2 bin 700 metre karelik bir arsaya yaklaşık 10 milyon lira ödemiş. Yapılan incelemede söz konusu arazinin karlar eridiğinde göl suyunun altında kalan kısımda olduğu ve piyasa değerinin 10 kat daha düşük olduğu belirlendi. Şirket adına kayıtlı bütün tapular incelemeye alındı.

"SU ALTINDA KALIYOR"

Kayseri'de yürütülen Anadolu Farm soruşturması kapsamında söz konusu şirkete kayıtlı taşınmazlar da incelendi. Bu kapsamda Erciyes Dağı'nda şirkete ait bir 'turizm arazisi' de mercek altına alındı. Arazinin karlar eridiğinde yükselen göl sularının altında kalan bölümde olduğu belirlendi. Ayrıca piyasa araştırmasında aynı bölgede aynı büyüklükteki diğer arazilerin değerinin bu arazinin yüzde 10'nu kadar olduğu belirlendi. Diğer arazilerle ilgili olarak da tapu müdürlüklerine yazı yazılarak detaylı bilgi talep edildi.

HEPSİ TARLA

İnceleme kapsamında 17 arazi var. Bunların biri Kayseri'de, biri Denizli'de diğer 15 tanesi ise Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde... Arazilerden sadece Kayseri'deki 2 bin 700 metrekarelik olan 'arsa' niteliğinde. Denizli'deki 3.5 dönümlük taşınmaz ise 'bağ' olarak geçiyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toplamı 300 dönümü bulan 15 ayrı taşınmaz ise 'tarla' niteliğinde.

"ÇİFTLİK YAPACAKTIK"

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan Karademir ifadesinde bu taşınmazların 'çiftlik' yapmak için alındığını, Erciyes'teki yerin 'turizm arazisi' olduğunu ve otel yapmayı planladıklarını söyledi. Karademir, alışverişleri emlâkçı aracılığıyla yapıldığını, satıcılarla herhangi bir işbirliklerinin olmadığını iddia etti. Karademir bu taşınmazların toplam değerinin 30 milyon lira olduğunu da söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada