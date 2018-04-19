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Anadolu Farm'ın Muhasebecisi Gözaltına Alındı

ANADOLU FARM'IN MUHASEBECİSİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftlik Bank gibi bir oluşum olan ve piyasadan yaklaşık 200 milyon TL topladığı ileri sürülen Anadolu Farm'ın muhasebecisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Anadolu Farm'ın Muhasebecisi Gözaltına Alındı(9/10)5

Polis ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Ekolium A.Ş. isimli şirketin muhasebecisi Emre K. da yakalanarak gözaltına alındı. Emre K. hakında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

YÖNETİCİSİ DAHA ÖNCEDEN TUTUKLANMIŞTI

Çiftlik Bank gibi bir oluşum olduğu ortaya çıkan ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ekolium A.Ş. yapısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın yöneticisi İsa Karademir daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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