Anadolu Isuzu, Çek Cumhuriyeti'nde kurulu ağır ticari araç üreticisi Tatra ile lojistik amaçlı ağır kamyon üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Üretilen araçlar ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılacak.

5 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Yerli otomobil projesindeki beş babayiğitten biri olan Anadolu Isuzu'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre beş yıl süreli anlaşma kapsamında yeni bir ürün grubu üretilecek.

Şasi alt yapısı Tatra'dan tedarik edilecek, şasi ve araç üst yapısı Anadolu Isuzu bünyesinde tamamlanacak.

Açıklamaya göre anlaşma Tatra'dan yapılacak alım konusunda herhangi bir tutar içermiyor.

Kaynak: haberinburada