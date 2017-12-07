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anadolu ısuzu'ya, israil'den 19 milyon euroluk sipariş

ANADOLU ISUZU'YA, İSRAİL'DEN 19 MİLYON EUROLUK SİPARİŞ

Anadolu Isuzu'ya İsrail'den yaklaşık 19 milyon euroluk sipariş geldi. Üretimlerin 2018'de başlayacağını duyuran Isuzu, teslimatların ise 2019 yılında yapılacağını açıkladı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Anadolu Isuzu'ya, İsrail'den 19 Milyon Euroluk Sipariş(7/10)6


Anadolu Isuzu, Universal Trucks Israel Ltd.'den 18.6 milyon euroluk otobüs siparişi aldı. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada siparişler ile ilgili sözleşmenin imzalandığını da duyurdu.



"SİPARİŞLER 2019'DA TAMAMLANACAK"



Anadolu Isuzu'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;



6 Aralık 2017 tarihindeki açıklamamızda İsrail distribütörümüz Universal Trucks Israel Ltd.'nin kazanmış olduğu bir ihale kapsamında distribütörümüzden yaklaşık 18,6 Milyon Euro tutarında bir sipariş alındığı ve teslimata ilişkin sözleşme imzalandığı, söz konusu sipariş ile ilgili teslimatlara 2018 yılı içerisinde başlanıp teslimatların 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilmişti.



Siparişe konu araçlar Otobüs sınıfındaki Citiport model araçlarımız olup teslimat İsrail distribütörümüze yapılacaktır.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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