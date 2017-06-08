Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak

analistler euro hakkında endişeli

ANALİSTLER EURO HAKKINDA ENDİŞELİ

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, Euro konusunda temkinli olunmasını tavsiye etti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:54
Puan Ver : Analistler Euro Hakkında Endişeli(6/10)4


Piyasalar, 2007'yi tekrar yaşıyor.



Euro, gücünü kaybediyor ve ABD'li yatırımcılar Avrupa hisselerini satın alıyor. Euro bölgesi ortak para biriminin güçlü yükselişini meşrulaştıran geleneksel teoriler çözülmüş durumda. Yatırımcılar, düşük volatilitenin olduğu bir ortamın keyfini çıkarıyor.



Deutsche Bank AG stratejisti George Saravelos, Euro'nun dolar karşısında bu yıl içerisinde yaptığı yüzde 7'lik rallinin ardından temkinli olunmasını tavsiye etti.



Saravelos, Çarşamba günü bir müşterisine yazdığı notta, "Euro'ya geçtiğimiz aylarda ilginç bir şey oldu" dedi ve "Fiyat hareketlerini genel olarak açıklayan neredeyse bütün geleneksel faktörler ortadan kalktı" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Analistler  Euro  Hakkında  Endişeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER