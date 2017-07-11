Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı 'Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı' olarak geçen ve 'Analizi Harbiyeli' adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski jandarma kurmay Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TWİTTER HESABI: ANALİZİ HARBİYELİ

Eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç'ın "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenmişti.

BELGELERİ ULAŞINCA SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kulaç, savunma hakkı saklı kalmak kaydıyla dava dosyaları ve belgelerinin kendilerine ulaşmasının ardından savunma yapacağını söyledi.

AVUKATI: DOSYADA İKİ FARKLI BYLOCK BELGESİ VAR

Kulaç'ın avukatı ise dosyaların müvekkiline eksik gönderildiğini, tekrar tamamının gönderilmesiyle savunma yapabileceğini, dosyada iki farklı ByLock belgesi bulunduğunu, çelişkilerin giderilmesi gerektiğini ileri sürdü.

MAHKEME: SAVUNMA HAKKINI KÖTÜYE KULLANIYOR

Mahkeme heyeti Kulaç'tan bir kez daha savunma yapmasını istedi. Kulaç'ın dosyalar ulaşmadan savunmaya yapamayacağını söylemesi üzerine mahkeme heyeti, savunma haklarının kötüye kullanıldığını, dava ve yargılama sürecinin uzatılmaya çalışıldığını ve savunma yapması gerektiğini açıkladı.

ARANIN ARDINDAN MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kulaç'ın yine savunma yapmayacağını söylemesi üzerine mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Kulaç hakkındaki kararını açıkladı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kulaç, "Anayasal düzeni ortadan kaldırma, Cumhurbaşkanı'na suikast ve saldırı, anayasayı değiştirme, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs suçlarından" 4 kez müebbet, ayrıca silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: haberinburada