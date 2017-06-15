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anaokulunda patlama! çok sayıda ölü ve yaralı

ANAOKULUNDA PATLAMA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

Çin'de bir anaokulunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 15:39
Puan Ver : Anaokulunda Patlama! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı(5/10)6


Çin'in doğusundaki Fengxian kentinde bir anaokulunda büyük bir patlama meydana geldi. Yerel medya patlamada yerde kanlar içinde yatan çok sayıda çocuk ve yetişkin olduğunu belirtiyor.



Sosyal medyada patlama anına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Görüntülerde çok sayıda çocuk ve yetişkinin yerde kanlar içinde yattığı, çoğunun bilincinin yerinde olmadığı görülüyor.



İlk belirlemelere göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. 60'dan fazla yaralı var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



 



kaynak:milliyet








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