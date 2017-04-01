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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇERSE TOPLUM KARPUZ GİBİ BÖLÜNECEKTİR


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇERSE TOPLUM KARPUZ GİBİ BÖLÜNECEKTİR
Tarih : 01 Nisan 2017, 14:57
Puan Ver : Anayasa Değişikliği Geçerse Toplum Karpuz Gibi Bölünecektir(8/10)8


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(Hayır) dediğimiz zaman anneler evlatlarını okullara güler yüzle göndersinler istiyoruz. Hayır dediğimiz zaman freni olmayan bir otobüse çocuklarımızı bindirmeyelim diyoruz. Nereye gittiği belli olmayan bir trene 80 milyonu bindirmeyelim diyoruz. Hayır bu kadar önemli." dedi.



Burdur'da temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, otobüsle Bucak ilçesine gelerek, burada özel bir hastanenin önünde hasta yakınlarıyla sohbet etti. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Besler Kongre Merkezi'nde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.



Burada konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasi için hayır diyeceklerini, referandumun bir siyasi partiyle ilgilisinin olmadığını belirtti.



Demokrasi diyenlerin hayır, tek adam diyenlerin de evet diyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "(Hayır) demek de evet demek de iyi düşünülmesi, iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Niye evet diyeceğiz, niye hayır diyeceğiz? Bakınız biz Erzurum Kongresini yaptığımızda tek adam yoktu, kanaat önderleri bir araya geldiler, memleketi düşmandan nasıl kurtarırız diye. Sivas Kongresini yaptık ve yine dönemin ileri gelenleri bir araya geldi, memleketi nasıl kurtarırız diye. 23 Nisan 1920'de TBMM'de bir araya geldik. Türkiye'yi düşmandan nasıl temizleriz diye." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, bugün bir anayasa değişikliğiyle karşı karşıya olduklarını ve herkesin kendine "Demokrasinin bize ne zararı oldu" sorusunu sormasını istedi. Şu ana kadar demokrasi içinde milletvekillerinin seçildiğini ve Ankara'ya gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, herkesin özgürce düşüncelerini ifade ettiğini, köprülerin, yolların demokrasi içinde yapıldığını vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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